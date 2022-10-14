俄气总裁：北溪管道一大部分或需更换

（早报讯）俄罗斯天然气工业公司说，受损的北溪管道的一大部分可能需要更换。

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称俄气）总裁米勒在星期四（10月13日）较晚时，向俄罗斯国家电视台第一频道作出上述说明。

北溪1号和北溪2号天然气管道上个月遭到破坏，泄漏了大量的天然气。对这些破坏事件的调查正在进行中。俄罗斯称这些破坏行为为“国际恐怖主义行为”，并将矛头指向西方；欧盟则称它为“破坏行为”。两条管道在海底延伸超过1000公里，在破裂时都处于闲置状态。

米勒说：“专家认为，为了在这样的恐怖行为之后恢复工作，有必要在很远的地方实际切断一块非常大的管道，并在这一段上建造一个新的部分。”

米勒星期三说，修复受损的北溪管道需要一年多的时间。

俄罗斯总统普京本星期较早前说，土耳其是北溪管道泄漏后向欧盟重新供应天然气的最佳路线。他提议在土耳其建立一个天然气枢纽。

米勒说，俄罗斯将在下星期开始与土耳其就这些建议进行具体会谈。他说，俄罗斯可以通过建造新的管道，与目前正在运行的土耳其溪（TurkStream）管道并行，通过黑海来提高对土耳其的天然气供应。他补充说，项目设计文件已经准备好。

米勒透露，通过黑海的天然气供应可能会达到每年630亿立方米。相比之下，北溪的供应能力为550亿立方米，土耳其溪的运输能力为315亿立方米。