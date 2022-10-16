两枪手袭击俄军基地酿11死15伤

（早报讯）两名枪手星期六（10月15日）在俄罗斯军事训练场开枪，造成11人死亡、15人受伤。

俄罗斯新闻社（RIA）引述俄国防部报道称，两名枪手星期六在俄罗斯与乌克兰接壤的别尔哥罗德市（Belgorod）西南部地区，枪杀了11名自愿参战的团体，另造成15人受伤。

据了解，两名枪手来自某个前苏联共和国国家，目前已被击毙。

俄罗斯国防部发声明说，“在与自愿参加（针对乌克兰的）特别军事行动的部队进行枪支训练时，恐怖分子用小型武器向他们开火”，这是一起针对俄军的最新打击。

乌方称袭击者因宗教争执开火

路透社报道称，乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇（Oleksiy Arestovych）在YouTube采访中指出，袭击者来自中亚国家塔吉克斯坦，因在宗教问题上与他人发生争执而开火。但该说法尚未得到核实。

此外，乌克兰总统泽连斯基15日表明，尽管俄军一再发动袭击，乌军依然掌控着东部战略城镇巴赫穆特（Bakhmut），但顿巴斯地区的局势仍非常困难。

巴赫穆特位于通往顿巴斯主要城市斯拉维扬斯克（Sloviansk）和克拉马托尔斯克（Kramatorsk）的主要公路上。

泽连斯基说，自俄军于2月24日发动入侵行动以来，截至目前，俄罗斯已有近6万5000人死亡，这一数字远高于俄罗斯官方9月21日估计的5937人。

美国国防部则在8月表明，俄军的伤亡人数介于7万至8万人。