对俄乌战争能源问题等意见分歧 G20总结公告迟三天出炉

（早报讯）二十国集团（G20）会议总结公告比往年迟了三天才公布，原因是各国财长和央行行长对俄乌战争与应对气候变化等多个课题都意见分歧。

彭博社报道，根据G20轮值主席国印度尼西亚星期天（10月16日）发布的“主席总结”，“许多G20成员国强烈谴责俄罗斯对乌克兰的战争，认为俄罗斯对乌克兰发动的非法、无理、无端的侵略战争正在损害全球经济复苏。”

这份声明是基于12日及13日的国际货币基金组织（IMF）和G20财长与央行行长年会讨论而发布的。此次IMF和G20财长和央行行长会议在美国华盛顿举行。

这类声明一般是在会议结束后的几个小时内发布。由于各国争持不下，加上其他风险令全球经济前景黯淡，G20“主席总结”的撰写变得更具挑战性。

此外，这份声明通常是以反映G20成员国共识的公报形式发布，然而自俄乌战争爆发以来，各国间达成共识变得更加艰难。G20成员国中既有美国、德国、英国等许多坚定反对俄罗斯入侵的国家，也有中国和印度等未发表明确看法的国家，还有巴西这样的国家仍在试图以更便宜的价格向俄罗斯购买柴油。

G20“主席总结”称，一些成员国认为，食品不应列入俄罗斯制裁项目。一名G20成员国代表说，俄乌战争和制裁行动已经冲击全球经济；另一名G20成员国代表认为，制裁是对全球经济产生负面影响的主要原因。

另一个导致意见不合的课题是气候变化以及对化石燃料的使用，这些分歧都在声明中凸显出来。

声明中没有明确提到美元强势或呼吁美联储重新考虑导致美元今年飙升的加息问题，但G20“主席总结”提到，许多国家因为本币走软、通胀升高、负债增加而处境艰难。

G20“主席总结”表明，“允许采取临时和有针对性的措施以帮助维持最弱势群体的购买力、缓和大宗商品价格上涨的影响”，只要这些政策是经过“精心考量”的。

根据声明，G20国家央行“将继续以依赖数据和沟通透明的方式，适当校准货币政策紧缩步伐，确保通胀预期保持稳固，同时注意保障经济复苏、限制对他国的溢出影响”。