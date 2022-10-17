UNICEF：乌克兰战争导致400万儿童陷入贫困

（早报讯）联合国儿童基金会说，俄罗斯入侵乌克兰以及后续引发的经济冲击，导致东欧和中亚地区400万个儿童陷入贫困。

法新社报道，联合国儿童基金会（UNICEF）星期一（10月17日）发布报告说：“乌克兰战争造成的经济危机，最沉重的负担竟落在了儿童的身上。”

UNICEF对22个国家的数据进行研究后得出的结论是，冲突和不断升高的通胀，导致东欧和中亚增加了400万个贫困儿童。自2021年至今，增加了19%。

UNICEF还发现，这场战争对俄乌两国的儿童冲击最大。

西方国家制裁措施对俄罗斯经济造成了打击，加上俄罗斯人口众多，影响更为巨大。

由于乌克兰战争和整个地区生活成本高涨，俄罗斯儿童占新增贫困儿童总数将近四分之三，现有多280万个俄罗斯儿童生活在贫穷线下。

乌克兰仅次于俄罗斯，多了50万个贫困儿童；罗马尼亚排第三，多了11万个贫困儿童。

UNICEF警告说：“如果我们现在不支援这些贫困儿童和他们的家庭，贫困儿童数量继续急剧上升，我们几乎可以肯定，会有更多儿童失去生命、失去学习的机会、失去未来。”单在今年以来，就有额外11万7000名儿童辍学。

UNICEF解释说，一个家庭越贫穷，他们必须花在食物和燃料上的收入占比就越大，而用于儿童医疗保健和教育的钱就会越少。这也意味着贫困儿童面临暴力、剥削和虐待的风险就越大。

UNICEF说，这很可能导致多4500个儿童在一岁前死亡。