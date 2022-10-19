俄特别军事行动新司令 罕见承认对乌战略港口城市控制岌岌可危

（早报讯）俄罗斯新任乌克兰“特别军事行动”司令罕见承认，乌军在东部和南部的强力反攻令俄军倍感受压，正在吃力守住对南部战略港口城市赫尔松控制权的俄军面临“艰难决定”。

这是俄罗斯担忧入侵乌克兰形势的另一个迹象。

《纽约时报》和路透社综合报道，俄罗斯驻乌克兰最高司令苏罗维金（Sergei Surovikin）接受俄罗斯国营新闻频道24台的访问时称，赫尔松特别军事行动可用“紧张”来形容。赫尔松是莫斯科9月底宣布吞并的四个乌克兰地区之一。

苏罗维金说：“情况棘手。敌人正蓄意袭击赫尔松的基础设施和住宅楼。”他透露，过去10天，俄军已开始为撤离当地居民做准备。

这是苏罗维金10月8日出任俄罗斯驻乌克兰军队司令以来，首次发表公开讲话。他强调俄军面临的各种挑战，并默认从赫尔松撤退可能是必要的。

“我们对于赫尔松的未来计划和行动将取决于不断发展的军事战术形势。”“我再说一遍——现在的情况已非常困难。”

第聂伯河将乌克兰一分为二，而俄军在第聂伯河西侧开展行动，取决于对赫尔松的控制。这一控制意味着俄罗斯能够威胁到乌克兰控制的黑海沿岸其他地区，包括敖德萨。

苏罗维金的讲话凸显出俄罗斯对具有重要战略意义的赫尔松的控制岌岌可危。

根据俄罗斯地区占领管理局局长萨尔多（Vladimir Saldo）发布的视频声明，由于面临炮击风险，加上俄罗斯需要建立防御线以击退乌克兰预计将发动的攻击，赫尔松居民将从第聂伯河西侧的四个地区撤离。

俄罗斯吞并赫尔松后，萨尔多获俄罗斯任命为赫尔松州长。