联合国难民署呼吁缅甸邻国停止强制遣返缅甸国民

（早报讯）联合国难民署紧急呼吁缅甸的邻国立即停止强制遣返那些逃离迫害、寻求安全的缅甸国民，称他们一旦被遣返，“无数人将面临生命危险”。

联合国新闻报道，多份报告显示，自2021年2月以来，缅甸邻国强制遣返缅甸的难民和寻求庇护者，难民署对此深表关切。难民署再次呼吁各国继续为寻求安全的缅甸国民提供保护，包括停止无期限拘留缅甸难民和寻求庇护者。

在缅甸，全国各地持续发生针对平民的暴力事件，缅甸军方和民族武装团体在边境地区持续发生战斗，迫使人们逃到境内其他地区或逃往国外。

难民署保护事务助理高级专员特里格斯（Gillian Triggs）星期四（10月20日）说：“我们再次呼吁各国继续为逃离安全的缅甸国民提供保护，这也包括结束无限期拘留寻求庇护者和来自缅甸的难民的做法。”

2017年8月25日，缅甸安全部队对若开邦北部的罗兴亚人发动了“清除行动”，导致70多万罗兴亚人跨越边境，逃到孟加拉境内避难。五年过去了，当时被驱逐或被迫流离失所的大多数罗兴亚人仍困在孟加拉难民营里或境内的流离失所者营地。

2021年2月1日，缅甸军方推翻了翁山淑枝领导的民选政府，随后又对反政变的抗议活动进行了血腥镇压，全国多个地区爆发了民族武装与缅军之间的战斗。

自政变以来，缅甸军方对异见人士的镇压行动已造成超过2300人丧生。维权组织称，其中包括夷平村庄、大规模法外杀戮和对平民的空袭。军政府将近3900个平民的死亡归咎于反政变武装分子。