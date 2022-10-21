普京视察动员人员训练 似现场试射狙击步枪

（早报讯）俄罗斯总统普京星期四（10月20日）视察一动员部队训练场，视频似乎显示他试射了狙击步枪，此举显然是要以行动证明他对前往乌克兰作战士兵的支持。

路透社报道，普京当天在国防部长绍伊古的陪同下到莫斯科东南部的梁赞州（Ryazan）视察。

普京与一名受训人员拥抱，表示鼓励。（路透社）

另据环球网，普京还视察了实战战术、射击等训练。绍伊古现场向普京报告了动员人员进行军事训练的进展，以及部队内部的作战协调情况。普京还检查了士兵背包内的装备，包括弹药、食物和其他必需品。

视频显示，一个看似普京的人趴在地上用步枪射击；下一个切换镜头显示普京扫了扫身上的大衣，再拍了拍一名士兵的肩膀，祝福他凯旋归来。

普京刚在19日宣布，被俄罗斯吞并的四个乌克兰地区实施戒严令，并下令成立一个特别协调委员会，加强俄罗斯各地区合作，以支持俄罗斯在乌克兰的“特别军事行动“”。

普京于9月21日宣布进行部分军事动员令。普京称，西方“侵略性反俄政策已经越过了所有界限”，“它们的目的是削弱俄罗斯、孤立俄罗斯并最终毁灭俄罗斯”。

普京强调：“如果我们的国家领土完整受到威胁，我们将使用一切手段反击。”

绍伊古10月4日说，已有20多万人通过部分动员令加入俄罗斯武装力量，这部分人员将在训练完成后与已经参与作战的部队一起执行乌克兰“特别军事行动”。俄罗斯的部分动员令的目标是征召30万预备役人员。