乌指控“今日俄罗斯”主持人煽动种族灭绝 呼吁全球禁播

（早报讯）乌克兰星期天（10月23日）指控“今日俄罗斯”电视台煽动种族灭绝，呼吁全球禁播由俄罗斯政府控制的这个国际新闻电视网络。

路透社报道，“今日俄罗斯”（RT）主持人克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）上周在他的节目中说，在苏联时期视俄罗斯人为占领者的乌克兰儿童应该“被直接丢进湍急的河流里”。

在克拉索夫斯基发表这番讲话的几个小时后，“今日俄罗斯”总编辑西蒙尼安（Margarita Simonyan）发表声明说，克拉索夫斯基因发表“恶劣”言论已被停职。她也说，主持人的言论不代表“今日俄罗斯”的立场。

克拉索夫斯基是俄罗斯电视台亲战的评论员，已受到欧盟的制裁。

在当天的节目中，俄罗斯科幻作家卢基亚年科（Sergei Lukyanenko）谈到他在1980年代第一次访问乌克兰时，乌克兰小孩告诉他，如果不是莫斯科占领他们的国家，他们会过上更好的日子。

克拉索夫斯基听了回应说：“这些孩子应该被淹死在泰西纳河里”，还说“或把他们赶进小棚屋里放一把火”。

在一段被上载到社交媒体平台的视频中，克拉索夫斯基听到俄罗斯士兵强奸乌克兰老年妇女的报道时，还笑了起来。

乌克兰外交部长库列巴23日在推特上说：“那些还没禁播‘今日俄罗斯’的政府必须看看这个视频片段。”

库列巴说：“这是在煽动激进的种族灭绝（我们会让这个人接受审判），这与言论自由完全无关。全球应禁播‘今日俄罗斯’。”

俄罗斯国家电视台受到克里姆里宫的严格控制，一直是俄罗斯入侵乌克兰的“啦啦队”。