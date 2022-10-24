联合国吁采取紧急措施 解决黑海运粮船积压问题

（早报讯）联合国呼吁采取"紧急"措施，解决150多艘船只未能按黑海出口协议载运乌克兰谷物出口的问题。

联合国黑海粮食倡议的发言人帕拉（Ismini Palla）星期一（10月24日）说：“目前有150多艘船只在伊斯坦布尔附近等待通行，这些延误可能冲击供应链和港口运营。”

帕拉还说：“联合国每天都与各方开会，敦促他们充分和真诚地参与（协议），并须采取额外的紧急措施，这样供应链才不会中断，这一倡议才能继续向世界运送更多急需的粮食。”

黑海粮食倡议是于今年7月，在联合国和土耳其的斡旋下达成。俄罗斯入侵乌克兰后，封锁了乌克兰位于黑海沿岸的三个港口，而黑海粮食倡议则为乌克兰恢复三个港口的谷物出口铺平道路。

不过乌克兰近日控诉俄罗斯以“检查”为由，延误船只通行。乌克兰外交部星期一进一步发声明说：“我们有理由相信，俄罗斯推迟对该谷物项目船只的检查是出于政治动机。”

同日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在新闻发布会上说，莫斯科已要求联合国提供乌克兰粮食出口的目的地和最终消费者的数据与资料。

他说，对解除黑海港口出口封锁的“修正”将取决于这些信息。“这不仅仅是好奇。纠正或调整实施粮食协议的进一步行动取决于此。”

联合国黑海谷物倡议协调员阿卜杜拉（Amir Abdulla）本月称，他已要求俄罗斯和其他各方停止对出港船只的"全面"检查，以缓解积压。

黑海粮食倡议将于下个月到期。签署协议的四方——俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国，目前正在就延长和扩展协议进行谈判。