俄罗斯：乌克兰已近完成“脏弹”研制与部署

（早报讯）俄罗斯声称乌克兰已经几乎完成了“脏弹”的研制，并正在计划部署这种武器。

俄罗斯放射性、化学与生物防御部队司令员基里洛夫（Igor Kirillov）中将星期一（10月24日）发声明说：“根据我们掌握的信息，乌克兰的两个组织有制造所谓‘脏弹’的具体指示。这项工作已进入最后阶段。”

他说，基辅正计划指责俄罗斯“在乌克兰使用大规模杀伤性武器，从而在世界范围内发动一场强大的反俄运动”。

同日早些时候，俄罗斯国防部长绍伊古指乌克兰可能在冲突中使用“脏弹”，但绍伊古没有提供任何证据证明自己的说法。

乌克兰外交部长库列巴说，国际原子能机构总干事格罗西接受了他的请求，正“紧急派遣”专家前往乌克兰的和平设施。库列巴说：“俄罗斯谎称这些设施正在研制脏弹。”

英国、美国和法国随后发表联合声明，驳斥这一说法。声明写道：“我们的国家明确表示，我们都反对俄罗斯明显错误的指控，即乌克兰正准备在自己的领土上使用脏弹。”

俄罗斯外交部长拉夫罗夫星期一在记者会上说，西方国家的反应“与他们不计后果地支持他们的门生（乌克兰总统泽伦斯基），纵容他恐惧俄罗斯的行为和对平民的破坏是一致的”。

泽伦斯基星期天（23日）反驳这一指控。他在社交媒体上说：“如果俄罗斯打电话来，说乌克兰据称正在准备什么，那就意味着一件事：俄罗斯已经准备好了它说的这一切。”

所谓的“脏弹”不是核子武器，而是传统爆炸物加装放射性物质。爆炸后放射性物质会大规模扩散，并可能导致辐射疾病。