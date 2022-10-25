泽连斯基：俄军摧毁超过三分之一能源设施

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基星期二（10月25日）说，俄罗斯火箭与伊朗制造的无人机摧毁了乌克兰超过三分之一的能源设施。

综合外电报道，泽连斯基当天通过视讯方式在一场关于重建乌克兰的会议上说：“俄罗斯正在破坏一切，为的就是让我们更难度过冬天。”

德国总理朔尔茨、欧洲委员会主席冯德莱恩和其他高级官员出席这场在柏林举行的会议。

朔尔茨在会议上说，俄军持续的无人机攻击是俄乌战事的一个新低点，却也显示俄罗斯陷入绝境的迹象。

德国的历史也表明，即使在一场毁灭性的战争之后，也有可能进行重建。因此必须为乌克兰的未来制定计划，使其成为一个繁荣和民主的欧盟成员国。

他说：“这次会议是为了制定一个21世纪的马歇尔计划（Marshall Plan）。”

第二次世界大战之后，德国和西欧大部分地区都成了废墟。1948年，美国国会通过了欧洲复兴计划（European Recovery Programme），即马歇尔计划，向西欧提供重建的援助资金。

冯德莱恩在会议上则说，为乌克兰重建的国际协调平台最好是在今年底或明年初前，尽快启动。“我们没有时间可以浪费，破坏的规模惊人。世界银行估计重建的费用高达3500亿欧元（约4922亿新元）。”