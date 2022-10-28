普京：世界面临二战后最危险十年

（早报讯）俄罗斯总统普京警告说，世界正面临“可能是第二次世界大战结束以来最危险的十年”。

英国广播公司（BBC）和路透社综合报道，普京星期四（10月27日）在莫斯科举行年度瓦尔代外交政策讨论会，他在超过三个半小时的问答环节中对西方进行了猛烈抨击。

普京当天显得自信和轻松，这与他在莫斯科入侵乌克兰初期僵硬、正式且显得不安的公开讲话形成鲜明对比。

他就广泛课题侃侃而谈，他说不后悔向乌克兰发动战争，坚称这个“特别军事行动”正在持续实现目标，西方对世界事务的主导地位即将结束。

普京说：“西方独霸世界事务的历史时代即将结束。”“我们正站在历史的前沿：未来十年可能是二战结束后最危险、最不可预测、同时也是最重要的十年。”

当被问及对过去一年是否有任何失望时，普京简单地回说“没有”，不过他也说，他永远不会忘记在乌克兰死去的俄罗斯人。

他没有提及俄军最近几个月在乌克兰战场上接连受挫，也没谈及他动员数十万预备役人员。在他发布动员令后，数以千计的俄罗斯男性逃到了国外。

普京批评西方自由主义领导人破坏世界各地的“传统价值观”，将“数十种性别，同性恋游行”的文化强加给其他国家。

普京也指责西方煽动乌克兰战争，玩“危险、血腥和肮脏”的游戏，在全世界制造混乱。

普京此前一再恫言，俄罗斯将使用“一切可用手段”来保护自己，这被广泛视为明显的核威胁。但他在27日的演说中淡化了俄罗斯与西方进行核对峙的可能，坚称俄罗斯没有威胁使用核武器，只是回应了西方领导人的核“讹诈”。

普京特别点名英国前首相特拉斯，指特拉斯8月竞选英国保守党党魁时暗示，按下核按钮“是英国首相的重要职责”之一，她“已准备好”在必要时这么做。

普京说他很惊讶英国的盟友没有提出反对：“我们该怎么做？保持沉默？假装我们没听到吗？”

乌克兰总统顾问波洛利亚克在推特上驳斥了普京的讲话。波洛利亚克说：“入侵他国、吞并他国土地并进行种族灭绝的人，竟然指责别人违反国际法/侵犯其他国家主权？”

美国白宫新闻秘书皮埃尔27日在空军一号上说，没有迹象表明普京的战略目标包括对乌克兰的战略目标发生了变化，并指普京27日的讲话并无新意。