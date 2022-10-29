俄罗斯宣布终止动员令 泽连斯基持怀疑态度

（早报讯）俄罗斯宣布，征召预备役人员到乌克兰的动员令已经终止，但乌克兰总统泽连斯基对此表示质疑，而美国宣布再向乌克兰提供2亿7500万美元（约3亿8773万新元）的军事援助。

路透社报道，克里姆林宫星期五（10月28日）通过电视转播总统普京和国防部长绍伊古的一场会议，称俄罗斯用一个月征召了数以十万计的预备役人员，超过四分之一已到前线作战。

绍伊古在会议上向总统普京报告，“征召30万军人的任务已经完成。我们没有计划动员更多人员。”他说，8万2000人员已到战区报到，其余人员正在接受训练。

普京对预备役军人的“爱国奉献和坚定地保卫国家、保卫俄罗斯的决心”，表示感谢，称他们这么做，“是为捍卫他们的家、他们的家人、我们的公民、我们的人民。”

泽连斯基在每日视频讲话中，对莫斯科终止动员令表示怀疑。

泽连斯基说，俄罗斯士兵“准备不足，装备又差，却被他们的司令无情地送上战场，我们可以由此推测，俄罗斯可能很快就需要增招新一批军人参战”。

与此同时，美国宣布再向乌克兰提供2.75亿美元的军事援助，包括向乌克兰供应五角大楼的库存武器、弹药和设备。拜登政府至今对乌克兰的军事援助累计超过185亿美元。

美国国务卿布林肯说，华盛顿正致力于为乌军提供所需的防空能力，在初步阶段，两架国家先进地对空导弹系统（NASAMS）将在11月交付。