G20敲定六大卫生领域关键行动 朝“防堵大流行”迈进

（早报讯）二十国集团（G20）主要经济体就全球从冠病大流行世界转变为“防堵大流行”世界达成一致，并敲定了六大卫生领域的关键行动。

《海峡时报》报道，印度尼西亚卫生部长布迪星期六（10月29日）在峇厘岛举行的记者会上说，全球地缘政治持续紧张，乌克兰冲突仍未平息，全球最强的两大对手竞争加剧，尽管如此，G20的卫生部长和专家还是决定朝着“防堵大流行”（pandemic-proof）的方向迈进。

布迪说，G20卫生领域的领导人自今年3月起至10月28日召开了一系列会议，并敲定了六项卫生领域的关键行动。

这六项关键行动为：设立一个名为“金融中介基金”（Financial Intermediary Fund，简称FIF）的流行病基金；确认需要对卫生资源进行更公平分配；优化全球基因组检测系统；制定冠病应对标准作业程序，以方便国际旅游出行和加快经济复苏；确认扩大疫苗、治疗与诊断方面的研究与生产力的重要性；推动抗结核病融资行动计划，原因是结核病是一种致命性仅次于冠病的传染性疾病。

布迪说，美国、欧盟、印尼和新加坡等国已承诺为金融中介基金赞助的资金总额已达14亿美元（约20亿新元），设立这个基金的目的是为弥补中低收入国家采购疫苗、药物、检测试剂盒和设备方面的资金缺口。

印尼为本届G20峰会轮值主席国。G20峰会将于11月15日及16日在峇厘岛举行。