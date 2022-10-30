俄方不满美国称俄国将加剧全球粮食危机

（早报讯）美国称俄国暂停黑海粮食出口协议将加剧全球粮食危机，俄罗斯驻华盛顿大使安东诺夫星期天（10月30日）斥责美国的这个说法。

安东诺夫在即时通信平台Telegram发文说：“华盛顿对在（克里米亚黑海港口）塞瓦斯托波尔（Sevastopol）港发生恐怖袭击的反应确实令人愤慨……我们没有看到（美方）任何谴责基辅政权鲁莽行为的迹象。”

安东诺夫补充说：“所有关于英国军事专家，参与使用无人机组织大规模罢工的迹象都被忽视了。”

此前一天，俄国国防部在声明中说：“鉴于基辅政权在英国专家的指导下，对黑海舰队的舰艇以及参与粮食走廊的民用船只展开了恐怖行为，俄罗斯将暂停参与执行关于从乌克兰港口出口粮食的协议。”

美国总统拜登指责俄国在粮食交易上的决定“纯粹是令人发指的”，称此举将加剧全球粮食危机，引发饥荒。

今年7月，俄罗斯与乌克兰就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议。

协议内容包括在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理，包括敖德萨港在内的三个乌克兰港口，都将开始向外运出粮食和化肥等。

协议签收后，第一艘载有乌克兰粮食的船只于8月1日从敖德萨港出发。