联合国：16艘运粮船周一通过黑海粮食走廊

（早报讯）联合国说，16艘运粮船定星期一（10月31日）通过黑海粮食走廊。

路透社报道，俄罗斯29日以乌克兰当天出动16架无人机袭击俄罗斯船只为由，宣布无限期暂停落实黑海港口农产品外运协议。但联合国30日说，联合国、土耳其和乌克兰仍将继续推进乌克兰粮食外运安排，16艘运粮船定31日出发。

联合国秘书长古特雷斯的发言人说，古特雷斯对俄罗斯决定暂停落实黑海港口农产品外运协议深感担忧，并推迟一个外访行程，以试图恢复这项旨在缓解全球粮食危机的协议。

7月22日，俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运等问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议，有效期至11月19日。联合国近期力促各方延长协议一年，以及加快对出口粮船的联合检查。俄罗斯驻联合国大使涅边贾此前说，考虑到涉及俄罗斯的部分协议未得到有效落实，俄方不排除拒绝延长协议。

自今年7月以来，超过950万吨的玉米、小麦、葵花籽产品、大麦、油菜籽和大豆等已从乌克兰港口运出。但乌克兰总统泽连斯基早前指责俄罗斯故意阻挠船只靠岸装载粮食，目前已有200艘船在黑海等待。

俄罗斯10月29日以乌克兰袭击俄国船只为由，暂停执行黑海港口农产品外运协议，预料将加剧全球粮食危机。俄罗斯此举立刻遭到多方谴责，乌克兰指俄方制造借口封锁黑海粮食走廊，美国批评俄罗斯把粮食当武器。