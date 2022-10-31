布林肯王毅通电话 中美关系解冻最新迹象

（早报讯）美国国务卿布林肯星期天（10月30日）与中国外交部长王毅通电话，就俄乌战争及中美关系进行了讨论。

路透社和彭博社综合报道，美国国务院发言人普赖斯说，两人讨论了有必要保持公开对话和负责任地管理两国关系；布林肯也对俄乌战争及其对全球安全和经济稳定构成的威胁，表示担忧。

两人还谈到海地不断恶化的人道主义和安全局势，以及提供持续支持的必要性。

中国外交部说，王毅促请美国停止对中国的遏制和打压做法，不要给两国关系制造新的障碍。

王毅还说，华盛顿对中国实施的出口管制，严重违反自由贸易规则，并损害中方正当权益，必须予以纠正。

上周，美国国家安全委员会发言人柯比透露，双方团队仍在努力安排美国总统拜登与中国国家主席习近平于11月份可能的会面。

拜登11月11日将到埃及沙姆沙伊赫，参加《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27），紧接着将到柬埔寨金边参加美国－亚细安峰会及东亚峰会，并于11月13日至16日到印度尼西亚峇厘岛参加二十国集团（G20）峰会。

如果拜习两人确定会晤，那将是拜登作为美国总统第一次与中国领导人面对面会谈。

王毅10月28日接受美国驻华大使伯恩斯到任拜会，这距离他抵达北京已有近八个月的时间。上周，习近平在致中美关系全国委员会年度晚宴的一封信中说，中国愿同美方共同努力，找到双方正确相处之道，种种迹象显示中美关系似乎开始解冻。