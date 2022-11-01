普京：俄仅暂停黑海粮食走廊协议 非退出

（早报讯）俄罗斯总统普京说，俄罗斯并没有退出黑海港口农产品外运协议，而是暂停落实这项协议。

路透社报道，普京星期一（10月31日）在一个电视转播新闻发布会上说：“我们并没有说要停止参与这项安排。我们说的是暂停这项安排。”

普京指乌克兰无人机曾飞越黑海粮食走廊，“它们对我们的船只构成了威胁，必须确保粮食出口安全的船只还有民用船只。”

普京承认，依照黑海港口农产品外运协议条款，俄罗斯有责任确保黑海粮食走廊的安全，但他强调，“乌克兰必须保证不会对民用船只或俄罗斯供应船构成威胁。”

俄罗斯国防部同日发表声明说，俄罗斯作为农产品外运协议的主要参与者，并没有退出而只是暂停执行该协议。俄方认为，目前船只沿黑海粮食走廊行驶是不可接受的，“因为乌克兰方面利用粮食走廊对俄罗斯采取军事行动”。在乌方接受“不将粮食走廊用于军事目的”之前，保障粮食走廊安全问题无从谈起。

声明说，俄方已向联合国秘书长古特雷斯和联合国安理会表明立场，并希望联合国提供协助，帮助俄方从乌方获得“不利用粮食走廊和出口农产品的乌克兰港口对俄采取军事行动”的保证。

俄罗斯10月29日以乌克兰当天出动16架无人机袭击俄罗斯船只为由，宣布无限期暂停落实黑海港口农产品外运协议。基辅并未宣布对无人机袭击负责。

联合国、土耳其和乌克兰10月30日同意，继续推进乌克兰粮食外运安排。10月31日有16艘运粮船穿行，其中12艘船出港、四艘进港。

今年7月，俄罗斯、乌克兰就恢复黑海港口农产品外运问题分别与联合国、土耳其签署协议。协议有效期为120天，将于11月19日到期。