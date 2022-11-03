调查：北溪管道爆炸地点附近 发现人为坑洞

（早报讯）北溪天然气管道运营商说，初步调查发现，管道受损部分附近的海底发现了人为形成的坑洞。

法新社报道，北溪股份有限公司(Nord Stream AG)星期三（11月2日）说，运营商在9月底管道发生爆炸后对管道进行了调查，发现一段大约250米（820英尺）长的管道被“摧毁”。

运营商发布的声明说，“在北溪一号管道沿线的海床上发现了深度为三至五米的坑洞，两者相距约248米……坑洞之间的管道部分损毁”。北溪公司仍在继续分析调查数据，公司未就损坏提供进一步的解释。

彭博社报道，北溪公司在俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业公司的牵头下，于上周在波罗的海瑞典海域启动调查。爆炸损坏了闲置的北溪一号管道的两条管线，以及北溪二号管道的一条管线，二号管线因早前西方的制裁而未开始运行。

爆炸事件发生后，西方国家称此为破坏行为，已对能源基建加强安保措施。俄罗斯将责任归咎于美国、乌克兰和波兰，称其为爆炸的“受益者”。美国及其盟友则否认了这一说法，暗示俄罗斯可能是此次水下爆炸事件的幕后指使。

俄罗斯总统普京星期一（10月31日）引述初步调查结果称，爆炸导致40米的管道损毁。他说，碎片飞散到一侧的40米外，显然损坏了临近的北溪二号管道，“这显然是一次恐怖袭击事件”。

瑞典和丹麦都在分别调查此次损毁事件，爆炸导致两国波罗的海专属经济区内发生天然气泄漏。