美防长称乌能夺回赫尔松 俄任命官员暗示撤离显示俄军受挫

（早报讯）美国国防部长奥斯汀星期四（11月3日）说，乌克兰有能力从俄罗斯手中夺回南部战略城市赫尔松。

路透社报道，在奥斯汀发表讲话之前，由莫斯科任命的一名赫尔松官员透露，俄军应该会从赫尔松的第聂伯河西岸撤军，并呼吁平民离开当地，这或表明俄罗斯在乌克兰的战事受挫。

奥斯汀3日在五角大楼的新闻发布会上并没有回答俄军是否准备撤离赫尔松的提问，但他对乌军击退俄军表示有信心，这应该是他至今为止，对乌克兰反攻行动最乐观的一次评估。

奥斯汀说：“关于乌克兰能否解放第聂伯河西侧和赫尔松的剩余领土，我很肯定他们有能力办得到。”

“最重要的是，乌克兰人相信自己有这个能力。我们看到的是，他们以非常有系统和有效的战术收回他们的主权领土。”

俄罗斯委任的赫尔松地区副文官斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）3日接受亲克里姆林宫的在线网站Solovyov Live采访时说：“我们的单位，我们的士兵，很可能会撤离左岸。”

特雷穆索夫所指的地区包括同名地区首府赫尔松市，为俄罗斯2月入侵乌克兰以来唯一完整占领的乌克兰主要城市。它还包括横跨第聂伯河的一座大坝的一侧，这座大坝为克里米亚供水。克里米亚于2014年被俄罗斯吞并至今。

莫斯科高级官员至今没有对特雷穆索夫的讲话做出任何回应。

乌克兰政府和西方军事分析员对俄军将撤离赫尔松的报道持谨慎态度。基辅担心这可能是俄方设下的圈套，并强调乌军在该地区的战斗仍会持续。