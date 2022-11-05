美指责俄中为朝鲜提供“毯子”覆盖式保护 推卸安理会责任

（早报讯）美国指责俄罗斯和中国向朝鲜提供“毯子”覆盖式保护，阻止联合国安全理事会对朝鲜采取进一步的行动，还指两国不惜“向后弯腰”，竭尽全力为平壤发射弹道导弹辩护。

路透社报道，在朝鲜接连发射多枚导弹，包括一枚疑似发射失败的洲际弹道导弹后，美国、英国、法国、阿尔巴尼亚、爱尔兰和挪威星期五（11月4日）要求安理会召开会议。

俄罗斯和中国都是安理会常任理事国。美国驻联合国大使格林菲尔德在安理会会议中告诉俄中两国，“不能因为朝鲜可能向你们（俄罗斯）出售武器来助长你们在乌克兰的侵略战争，或因为朝鲜对你们（中国）来说，是应对美国的一个很好的区域缓冲，而把安理会责任完全弃之不顾。”

联合国外交官员说，俄罗斯和中国不太可能同意安理会就朝鲜最近的导弹发射采取任何行动。

中国和俄罗斯常驻联合国代表指责美国因与韩国举行大规模联合军事演习，加剧了朝鲜半岛的紧张局势。

中国驻联合国大使张军说，美国不应渲染紧张局势，而应为恢复与朝鲜的有意义对话创造条件。

联合国安理会会议后发表一份联合声明说，安理会的10个理事国谴责了朝鲜的导弹发射，并呼吁安理会“就此事采取一个统一的立场。”

联合国秘书长古特雷斯4日早前谴责朝鲜最近的导弹发射，敦促朝鲜“立即停止采取任何进一步的挑衅行动”，并立即采取措施恢复旨在实现朝鲜半岛无核化的谈判。