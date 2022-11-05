乌军和美国智库称俄动员令无效 俄军料死伤惨重

（早报讯）俄罗斯正在向乌克兰东部前线输送新征召的预备役人员，但乌克兰司令和西方智库均认为，俄军升级攻击行动已证明是无效的，预计俄军伤亡人数将会大增。

《纽约时报》报道，为应对乌军近期的持续反攻，俄罗斯把新征召的预备役人员送往所有前线，并试图整顿地面部队。目前在乌克兰东部的俄军持续进攻，在南部的俄军则处于防御状态。

但自俄罗斯于9月启动混乱的动员令后，军事专家已预测，秋季期间被派往前线的俄罗斯军人估计将死伤惨重。

乌克兰无人机拍摄的视频画面显示，准备不足的俄罗斯步兵被乌克兰炮兵击中。但《纽约时报》指有关视频未经独立核实，无法确定视频中的前线地点的确切位置。

另据俄罗斯新闻媒体，一些预备役人员的亲属说，预备役人员的死亡人数很多。

乌克兰军方司令扎卢日尼星期四（11月3日）在Telegram发表声明说，俄军每天发动多达80次袭击，但没有说明袭击时间或地点。

扎卢日尼也说，他与统领欧洲盟军的美国最高司令卡沃利通电话，他在电话中告诉卡沃利，乌军“凭借勇气和战术”击退了俄军的进攻。

另据总部在华盛顿的非盈利智库“战争研究所”的评估，俄罗斯增加东部顿巴斯地区的步兵并没有为他们夺得新的领土。

3日发布的这份评估报告称，俄军在集结足够人员以确保进攻奏效之前就火速推进，“新动员人员白白赔上了生命，却只换回微不足道的战绩”。

据悉，被俄军袭击的城镇和乡村分布于顿巴斯地区的巴赫穆特（Bakhmut）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）。俄军步兵的折损规模目前尚不清楚。

战争研究所说，俄军向乌克兰战斗人员经验丰富的防御阵地发动进攻，派出的却是“准备不足”的士兵。