虚假美国社媒账户卷土重来 美国选民担忧中期选举完整性

（早报讯）美国资深情报分析师利斯顿（Brian Liston）说，在2022年的大部分时间里，据信来自俄罗斯的虚假美国社交媒体账户没有什么动静。但随着中期选举临近，情况发生了变化。

美国之音报道，在网络安全公司“未来记录”（Recorded Future）任职的利斯顿说：“我们看到这些账户开始卷土重来，谈论选举舞弊，或者说选举将充满欺骗，或者说民主党人会试图窃取选举。”

利斯顿加入了一个研究人员、网络安全专家、政府部门和其他人士组成的网络，他们梳理社交媒体、网页、国家媒体以及执法部门的声明，追踪来自俄罗斯、中国、伊朗等美国敌对国、有组织的虚假信息宣传活动。

和这些政府有关的组织建立的假新闻网页宣传美国分裂的故事，然后一些假装为美国人的虚假社交媒体账户对此进行宣传。

利斯顿说，俄罗斯的特工播下了美国选举系统不可信的分裂性种子，中国特工则强调网络上关于美国选举完整性的大规模焦虑，以此证明美国民主的失灵。

利斯顿说：“尽管他们大多谈论拒绝接受选举结果，以及选民舞弊，我依然担心这些账户会在选举日试图煽动暴力，或骚扰投票站的工作人员。”他说，如果网上的讨论开始发生变化，“未来记录”的研究员会监测这些聊天内容。

推特查封了一些试图在平台上影响中期选举的来自中国的行动。《华盛顿邮报》报道称，中国驻美国大使馆的一名代表否认中国是这些账户的幕后操纵者。

根据这篇报道，推特还查封了与伊朗相关的三个网络组织。

来自图森的数学家墨菲（Dylan Murphy）目前在亚利桑那州的坦佩处理工作，他担心网络里的错误信息对现实世界的影响。

他说：“我的担心是，外国行为体通过社交媒体传播虚假信息和阴谋论，让美国人互相攻击。如果没有他们的影响，美国人本不会这样。”

墨菲说，来自某些特定外国行为体的虚假信息并不是什么新鲜事，但人们采取行动就是新鲜事了。

他说：“我们看到，这些阴谋论导致了越来越多面对面的直接行动，比如在亚利桑那，有人拿着武器出现在选票投递箱旁边。”

亚利桑那州福斯塔夫的一名自称弗雷德的男子上周在坦佩与父母共进午餐。他说自己主要担心金钱对选举的影响。但他也说，他确实对投票系统抱有疑问。

他说：“我可以说是对这个系统有点担心。谁能说他们总是恰当地计票呢？”

在两年前的总统大选中，亚利桑那州面临巨大的选举争议，共和党在马里科帕县重新计票的结果最终确认拜登获胜。许多特朗普的支持者依然声称选举结果被窃取了，其中包括亚利桑那州共和党州长候选人莱克（Kari Lake）。

马里科帕县选举官员说，点票机没有连接到网络。他们还现场直播选民把选票放进投票箱，以及点票过程。

马里科帕县选举部门的代表吉尔伯森（Megan Gilbertson）说：“除了实体安保之外，我们还对选票和流程加以安全保障。”

她列举说：“两党委员会、政党观察员和对整个过程的检查，确保每张选票都被计算在内，并且只计算有效选票。”

亚利桑那州选民米切尔（Miriam Mitchell）将她的选票放入位于凤凰城市中心马里科帕县选举办公室的投票箱中。

她说：“有时候我们赢，有时候我们输。有时候我们没有赢，虽然感觉我们应该赢，但我们还是遵循民主程序。我们交接火炬，就像我们应该做的那样。美国最伟大之处就在于民主程序。我们必须坚持这一点。”

美国中期选举将在11月8日举行。众议院所有435个议席将全部改选，参议院100个议席将改选35席。六个关键州包括佐治亚州、宾夕法尼亚州、内华达州、俄亥俄州、亚利桑那州和威斯康星州的选情备受关注。