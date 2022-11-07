印尼喝咳嗽药水致命儿童增至195人

（早报讯）印度尼西亚因服用有问题咳嗽药水导致肾损伤而死亡的孩童人数，已从上个月的133人，增至195人。

据法新社报道，印尼卫生部发言人穆罕默德·赛赫里尔（Mohammad Syahril）星期一（11月7日）在记者会上说，检测结果显示，死亡个案的起因大多为含过量乙二醇（ethylene glycol）和二甘醇（diethylene glycol）的糖浆。这两种化合物可用来制造防冻剂等工业产品。

印尼在急性肾损伤个案自8月起激增后展开调查，随后也禁止销售所有液态药物。

穆罕默德·赛赫里尔也说，全国各省已记录到320多起急性肾损伤个案，其中27名患者仍留院就医。受害儿童的年龄大多在五岁以下。在这之前，印尼每个月会记录到二至五起急性肾损伤个案。

印尼卫生部也说，官方已进口急性肾损伤解药，迄今已获得246瓶，大部分由新加坡和澳大利亚捐赠，并称解药已有显著效果。

印尼国家食品和药物管理局上个月公布有害物质含量达到危险水平的五款咳嗽药水，下令从市场上撤回并销毁这些产品。

印尼警方也对当地三家制药公司展开调查，其中两家公司的药用糖浆生产许可证暂时被吊销。

西非国家冈比亚上个月也通报，70名儿童疑似因服用有问题的进口咳嗽药水而死亡。

世界卫生组织曾公布，他们发现四款在印度制造的止咳糖浆内的二甘醇和乙二醇含量达到不可接受的水平，并说这些糖浆可能与冈比亚的死亡个案有关。