俄罗斯从乌克兰赫尔松市撤军

（早报讯）俄罗斯国防部长绍伊古命令他的部队从乌克兰南部战略城市赫尔松附近的第聂伯河西岸撤出，这是莫斯科的一个重大挫折，也是战争的潜在转折点。

乌克兰对星期三（11月9日）的公告做出了谨慎的反应，称一些俄罗斯军队仍在赫尔松，并且正在向这一地区派遣更多的俄罗斯人力。

乌克兰总统泽连斯基的顾问阿雷斯托维奇（Oleksiy Arestovych）在星期三晚上发布在网上的一段视频中说：“他们（俄罗斯军队）正在撤离，但没有像全面撤离或重新集结时那样多。”他说，俄罗斯军队在他们离开时正在摧毁桥梁并开采道路。

赫尔松市是俄罗斯在2月入侵后占领的唯一一个地区首府，它一直是乌克兰反攻的重点。赫尔松市既控制着通往俄罗斯在2014年吞并的克里米亚半岛的唯一陆路通道，也控制着将乌克兰一分为二的第聂伯河的河口。近几个星期来，俄罗斯任命的官员一直在疏散数以万计的平民。

赫尔松地区是俄罗斯总统普京在9月宣布他将“永远”纳入俄罗斯的四个地区之一，莫斯科称这些地区已经被置于它的核保护伞之下。

在电视评论中，俄罗斯全面指挥战争的苏洛维金将军向绍伊古报告说，已经不可能向赫尔松市供应，他建议在第聂伯河东岸建立防线。绍伊古告诉苏洛维金：“我同意你的结论和建议。对我们来说，俄罗斯军人的生命和健康始终是一个优先事项。我们也必须考虑到对平民人口的威胁。”

绍伊古告诉苏洛维金着手撤军，并采取一切措施确保人员、武器和设备安全转移到第聂伯河对岸。