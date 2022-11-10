印尼三佛齐航空空难调查报告出炉

（早报讯）印度尼西亚空难调查员星期四（11月10日）说，客机的自动油门系统出现故障及飞行员没有妥善监测相关系统，是造成去年三佛齐航空空难的原因。

2021年1月9日，三佛齐航空（Sriwijaya Air）一架波音737-500型飞机从印尼首都雅加达飞往西加里曼丹首府坤甸（Pontianak），结果起飞后四分钟坠毁在爪哇海，机上62人包括七名孩童和三名婴儿全部罹难。

综合外电报道，印尼国家运输安全委员会在空难的最终调查报告中说，飞行员当时未能在自动油门出现故障时控制住客机，导致飞机侧翻并坠入海中。

首席调查员乌托莫在简报会上说：飞行员的“自满和确认偏差”导致监测上的不足，并没有立即纠正情况。“飞机设计和机身没有问题，问题出在飞机的控制上。”如果飞行员有妥善监测系统，“他们本可以解决这个问题”。

委员会也说，由于机长的声音没有录下来，因此空难调查员很难分析出事客机驾驶舱内的情况。

委员会指出，目前印尼就航空公司为飞行员提供不正常飞行姿态预防及改正训练（UPRT）方面，没有制定相关规则和指引。这些培训主要是为了确保飞行员有能力预防异常情况，并在出现异常情况时能及时应对。

事故发生后，三佛齐航空已开始为公司的飞行员进行相关培训。委员会则建议对全国的飞行员进行强制性培训。