印尼建议亚细安禁止缅甸军政府参与更多活动

（早报讯）印度尼西亚总统佐科说，他已向亚细安领导人提议，除了高层会议，还应该把缅甸军方代表排除在亚细安其他活动之外。

彭博社报道，佐科星期五（11月11日）告诉记者，亚细安领导人仔细讨论了这个问题。这一信息强烈表明，对于缅甸结束自去年政变以来持续存在的暴力缺乏进展，部分亚细安成员国越来越感到沮丧。

佐科说：“印尼建议，缅甸的非政治层面代表的参与，也应适用于首脑会议和外长会议之外。”他补充说，亚细安还应该让所有利益相关者接触，让几个武装民族团体、军政府和被废黜的平民领袖翁山淑枝的支持者之间建立对话。

亚细安最高特使较早前同意要求缅甸军方在一个“具体”但未指明的时间表内，就结束暴力的计划取得进展。自去年缅甸发生军事政变以来，亚细安一直面临着说服军政府结束政治不稳定的压力。

在如何追究缅甸军方责任的问题上，亚细安内部似乎没有达成共识的迹象。亚细安成员国高级特使较早前说，他们对缅甸当局在及时和全面执行双方去年达成的五点共识方面进展有限且缺乏承诺表示“深感失望”。

泰国政府发言人说，首相巴育“认为亚细安在缅甸局势中的作用极其重要和关键”，但他没有就亚细安应如何开展工作提出立场。发言人引述巴育的话说：“为了缅甸人民的利益，每个人都希望看到缅甸的和平与稳定。”