俄美将举行自乌克兰入侵以来的首次核会谈

（早报讯）俄罗斯说，它将于11月底或12月初在埃及首都开罗与美国举行会谈，针对《新削减战略武器条约》（New START）检查核武基地的问题进行磋商。这是美俄自俄罗斯入侵乌克兰以来，为恢复军控谈判迈出的第一步。

据俄新社报道，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫说，在开罗的磋商将持续约一星期。

俄罗斯8月禁止美国视察员进入它的核武器基地，理由是对俄罗斯人的签证和旅行限制使他们无法到达美国。两国在2020年3月因冠病大流行病而暂停了现场检查，并正在讨论如何安全地重新启动检查。

美俄的双边磋商委员会（Bilateral Consultative Commission）最近一次会议于2021年10月在日内瓦举行。它负责处理有关如何执行《新削减战略武器条约》的实际问题。美国国务院发言人普赖斯本周较早时说，双边磋商委员会将在近期开会，但拒绝提供细节。他说，美国对与俄罗斯的谈判能取得什么成果是“现实的”，但重要的是要确保两国保持相互对话的能力。

白宫新闻秘书让-皮埃尔星期一证实，美国与俄罗斯有高层接触，同时拒绝就国家安全顾问沙利文最近与俄总统普京的幕僚举行秘密会谈以阻止核升级的报道发表评论。据英国广播公司（BBC）报道，沙利文本人确认俄罗斯和美国之间的沟通渠道仍然畅通，并说与克里姆林宫保持联系“符合美国的利益”。