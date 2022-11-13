美媒：民主党保住参议院控制权

（早报讯）美国媒体推算，民主党保住参议院的控制权。

美国有线新闻网（CNN）和全国广播公司（NBC）星期天（11月13日）推算，代表关键州内华达的民主党籍参议员科尔特斯马斯托（Catherine Cortez Masto）将击败共和党籍对手，保住她的议席。

这也意味着，民主党将拥有50个参议院议席。即便共和党下来在另一个关键州佐治亚赢得最后一席，两党各有50席，参议院表决时一旦出现平局情况，民主党籍副总统哈里斯将拥有决定性的一票，所以民主党基本上掌握参议院的控制权。

佐治亚州参院选情

在佐治亚州，由于没有任何一名候选人在上星期二（8日）的中期选举赢得过半票数，根据佐治亚州选举规定，得票率最高的两名候选人，即民主党籍现任参议员沃诺克（Raphael Warnock），以及共和党籍对手沃克（Herschel Walker），将在12月6日再一决高下。

新当选参议员将在明年1月3日宣誓就任。

众议院选情持续胶着

众议院选情则持续胶着。路透社引述爱迪生研究推算结果报道，民主党目前赢得205席，共和党211席；CNN和《纽约时报》的推算为204-211。

美国所有435个众议院议席，以及35个参议院议席在中期选举中进行改选。

拜登:民主党候选人有素质

隶属民主党的总统拜登做出回应时认为，民主党在参议院选举中胜出，与民主党籍候选人的素质有关联。

综合路透社和彭博社报道，正在柬埔寨出席亚细安峰会的拜登，也对于投票率感到非常满意。

拜登将中期选举视为对美国民主的一次考验。共和党在本次选举中有数百名候选人接受选举被盗窃的说法。