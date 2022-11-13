G20峰会筹备工作滴水不漏

（早报讯）印度尼西亚星期二（11月15日）迎来二十国集团领导人参与峰会，为确保各国元首和政府首脑的安全，印尼做足了准备，从安全隐患到海啸风险，确保所有可能对峰会造成影响的细枝末节都有应对方案。

印尼是今年二十国集团（G20）轮值主席国，G20峰会将于15日和16日在旅游名胜地峇厘岛举行。印尼总统佐科上周在军警等安全部队领导人陪同下，前往峇厘岛视察筹备工作后，指对筹备工作的视察包括“很微小的细节”，并说“印尼已准备好迎接G20峰会参与者”。

峇厘岛20年前发生恐怖袭击，为确保历史不会重演或有任何天灾人祸导致峰会无法顺利进行，印尼当局在峇厘岛部署超过1万8000名军警，同时部署了12艘战舰、13架直升机和四架战斗机，并为贵宾安排了一架波音飞机。此外，当局准备了两架大力神货运飞机，其中一架作为医疗运送用途。

各国首脑将在军警的保护下往返下榻酒店和峰会会场。另外，除了采用面部识别摄像头，数百个警员也将随身配备摄像头，峰会会场所在的努沙杜瓦地区也装置了1700个闭路电视随时监控现场。

印尼地处太平洋火环，是地震和火山爆发频繁地区。当局这次部署在峇厘岛的安全部队包括1500名为展开疏散行动而待命的军警。若是发生洪灾或地震，警方将使用战术车辆、直升机、移动指挥车和多用途车来支援疏散行动。

峇厘岛当局甚至下令限制峰会期间的所有活动包括宗教活动和传统仪式，并鼓励居民居家办公或学习。