俄罗斯呼吁二十国集团停止讨论安全问题

（早报讯）俄罗斯星期天（11月13日）呼吁二十国集团（G20）停止讨论安全问题，应将注意力放在世界最紧迫的社会经济问题上。

二十国领导人预计将在此次峰会上谴责俄罗斯对乌克兰的入侵行动。

俄罗斯外交部在峰会前发声明说，非常重要的是“二十国集团将精力集中在应对真实而非虚构的威胁”。

声明补充说：“我们相信G20应处理社会经济问题，将议程扩大到许多国家正在谈论的和平与安全领域是不可行的，这将是对联合国安理会任务的直接侵犯，并将破坏二十国集团的信任和合作氛围。”

俄国外长拉夫罗夫也于13日抵达印度尼西亚峇厘岛，代替无法出席的俄国总统普京参加G20峰会。

由于黑海粮食协议将于19日到期，因此俄方认为，全球粮食危机将成为二十国集团峰会议程的关键部分。

俄国当局正在呼吁西方国家放松部分制裁，称这些制裁阻碍了关键的农业和化肥出口。

俄罗斯副外长维尔什宁11日说：“一些欧洲国家近几个月扣押俄罗斯化肥，约达28万吨。”

维尔什宁说：“尽管我们说过可能无偿供应这批在欧洲个别国家被扣的化肥，但至今几乎没有任何进展。”

二十国集团是世界最大的经济体，占全球国内生产总值（GDP）80%以上，并计划于15日和16日在旅游名胜地峇厘岛举行G20峰会。印尼是今年二十国集团轮值主席国。