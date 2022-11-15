美中情局长告诫俄罗斯不要在乌克兰使用核武器

（早报讯）美国中央情报局局长伯恩斯在土耳其会见俄罗斯情报部门负责人，告诫俄罗斯不要在乌克兰使用核武器。

西方国家担忧莫斯科可能会在乌克兰引爆会散布放射性物质的“脏弹”，然后说是乌克兰军方所为。

彭博社报道，美国白宫说，伯恩斯星期一（11月14日）在安卡拉会晤俄罗斯对外情报局局长纳雷什金，并非就乌克兰战争进行谈判，伯恩斯也无意与俄方讨论一个和解方案。美国在美俄此次会晤前已向乌克兰政府通报。

周一早些时候，在印尼峇厘岛出席二十国集团（G20）峰会的美国总统拜登和中国国家主席习近平进行了面对面会晤。两人一致认为，核战争永远不应该打，也不可能赢。两人还表明反对在乌克兰使用或威胁使用核武器。

拜登已多次表明，何时或如何启动乌俄谈判以结束乌克兰战争，将不会由美国决定。

拜登在与习近平会晤后的新闻发布会上说：“我已经说得非常清楚，我们将继续为乌克兰人民提供保家卫国的战力。我们不会参与任何谈判。事关乌克兰的事，乌克兰决不能缺席。”

白宫匿名官员透露，伯恩斯还计划与纳雷什金讨论有关美国公民在俄罗斯被不当拘留的案件，包括美国女篮球星格里纳（Brittney Griner）和前美国海军陆战队员惠兰（Paul Whelan）的案件。

伯恩斯在2005年至2008年担任美国驻俄大使。