【G20】英媒：G20领导人同意公报强调现今不是战争时代

文 /
卓汶德

发布 / 2022年11月15日 1:01 PM

更新 / 2022年11月15日 3:01 PM

二十国集团峰会在印度尼西亚峇厘岛举行。（法新社）
二十国集团峰会在印度尼西亚峇厘岛举行。（法新社）

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（早报讯）英国媒体报道，二十国集团（G20）领导人同意在峇厘岛峰会发布的公报中强调，现今不应是战争时代，谴责以核武器来威胁他人的做法。

英国《金融时报》星期二（11月15日）引述公报草案报道，公报内容将包括：“大多数成员国强烈谴责在乌克兰的战争，并强调它正对人类造成巨大苦难，并加剧全球经济存在的现有脆弱性。”

公报内容获得两个代表团确认。在草拟公报前，西方国家曾与俄罗斯和中国官员展开为期数日的谈判。

据报道，针对俄乌战争和俄罗斯一再发表与核武有关的言论，公报的措辞比西方官员早前预测的更为强烈，并凸显出非西方国家越来越忧虑俄军入侵乌克兰，以及此举所产生的广泛影响。

草案强调：“使用或威胁使用核武器是不可接受的（inadmissible）。和平解决冲突、努力解决危机，以及外交和对话都扮演着至关重要的角色。现今时代绝不能是战争时代。

G20各国代表在星期一（14日）晚上同意公报内容，目前等待G20领导人在峰会上签署这份公报。

在俄乌战争方面，公报草案指这场战争正在限制增长、加剧通货膨胀、扰乱供应链、加剧能源和粮食安全问题，并提高金融稳定风险。

草案也说：“针对这个局势和制裁行动，有着其他看法和不一样的评估结果。”

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