【G20】西方联盟将调动约273亿新元协助印尼摆脱煤电

（早报讯）美国、日本和合作伙伴星期二（11月15日）宣布，一个国家联盟将动员200亿美元（约273亿新元）的公共和私人资金，协助印度尼西亚关闭煤电厂，以在2023年降低煤炭业的排放峰值。

路透社引述美国财政部的一名官员说，印尼的“公正能源转型伙伴关系”（JETP）已酝酿一年多，这“可能是一项有史以来最大的气象融资交易或伙伴关系”。

2021年，美国、英国和欧盟在格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会（COP26）上，发起一项针对南非85亿美元的一揽子方案。而且各方还在制定更多类似的计划，其中便包括印尼与美国和欧盟等捐助国的公正能源转型伙伴关系。

为了在三至五年内获得该计划价值200亿美元的赠款和优惠贷款，印尼承诺2030年将电力部门的排放量控制在2.9亿吨，并在同年达到峰值。

目前，公共和私营部门已经各认捐了大约一半的资金。

印尼还设定了于2050年实现电力部门净零排放的目标，比其他国家的气候目标提早了至少十年，同时还计划将可再生能源的部署速度提高一倍，争取在2030年占所有发电量的34%。

印尼总统佐科在一份声明中说：“印度尼西亚致力于利用我们的能源转型来实现绿色经济，并推动可持续发展。”

他补充说：“这种伙伴关系将为全球社会带来宝贵的经验，并可在其他国家复制，以帮助实现我们共同的气候目标。”