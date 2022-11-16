消息称俄导弹击中波兰村庄致两人死 北约16日召开紧急会议

（早报讯）根据未经证实的消息，靠近乌克兰边境的一个波兰村庄星期二（11月15日）遭俄罗斯导弹击中。当地消防员说，爆炸造成两人死亡。俄罗斯驳斥有关报道为“蓄意挑衅”。

路透社和法新社综合报道，北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格将于星期三（16日）召开紧急会议。

北约一名官员说，北约盟国正就波兰村庄遭俄罗斯流弹袭击的报道展开调查，与波兰密切协调。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在推特上说，欧盟与波兰同在，并与波兰保持联系。

美国白宫国家安全委员会发言人15日说，目前尚无法核实有关报道，正与波兰政府合作收集更多信息。

国务院对俄罗斯导弹落入波兰境内的报道“高度关注”。国务院副发言人韦丹特帕特尔说，正与合作伙伴讨论，并与波兰政府合作。

俄否认导弹击中波兰领土

另一方面，俄罗斯国防部否认导弹击中波兰领土，称有关报道为“蓄意挑衅”，“旨为使局势升级”。

俄罗斯国防部说，俄军没有对乌克兰-波兰边界附近的目标进行任何打击，在现场发现的碎片“与俄罗斯武器无关”。

波兰是北约成员国，以美国、英国、法国为首的这个欧洲防务体系致力于集体防御。波兰可能遭蓄意袭击令北约提高警惕。

根据《北大西洋公约》第四条款，北约成员国在领土完整、政治独立或安全受到威胁时，在任何一个成员国的提议下，北约各成员国将进行紧急磋商。