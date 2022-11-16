拜登：波兰爆炸案或非俄国发射导弹造成

（早报讯）美国总统拜登公布，美国及北约盟国正就波兰爆炸事件展开调查，但初步资料表明，这起事件可能不是由俄罗斯发射的导弹造成的。

综合路透社和法新社报道，爆炸事件发生后，参加二十国集团（G20）会议的美、德、加、荷、日、西、意、法、英九个国家领导人，星期三（11月16日）举行紧急会议。白宫说，拜登召开了这场会议。

乌克兰和波兰官方指这起爆炸案与俄罗斯制造的导弹有关。

正在印度尼西亚峇厘岛参加G20峰会的拜登，在会后被记者问道，认定导弹是从俄罗斯发射是否为时过早。拜登回答：“初步资料提供了不一样的信息。在我们彻底调查之前，我不想这么说，但从弹道来看，它不太可能是从俄罗斯发射的，但我们会留意。”

波兰官方公布，一枚俄罗斯制造的火箭，星期二（15日）击中波兰东部一座名叫普热沃多（Przewodow）的村庄，造成两人死亡。这座村庄距离波乌边境大约6公里。媒体报道称，当地一座粮食烘干设施遭导弹击中。

波兰已就此事召见俄罗斯大使。俄国国防部驳斥俄国导弹击中波兰的消息，并指相关报道是蓄意挑衅行为。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）也说，波兰目前没有具体证据能证明谁是肇事者。

另据《华盛顿邮报》报道，有两位了解美国初步评估情况的西方高级官员表明，在波兰坠毁的导弹来自乌克兰的一个防空系统，但波兰正在继续自己的爆炸调查。

波兰是北大西洋公约组织成员国之一。路透社认为，由于北约成员国拥有集体防御承诺，这起事件有可能会扩大俄乌冲突范围。

彭博社报道，根据涉及到集体防御的北约第五条规定，针对某个北约成员国的攻击行动，将被视为攻击所有的北约成员国。北约有30个成员国，包括美国、土耳其、英国、法国、德国。