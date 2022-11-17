乌部长：黑海粮食协议将延长120天

（早报讯）乌克兰基础设施部长库布拉科夫星期四（11月17日）说，7月达成的黑海谷物出口协议将延长120天。

他在推特上写道：“黑海倡议将延长120天，并称这是“全球对抗粮食危机的又一重要步骤。”

他说，这一决定是在土耳其伊斯坦布尔刚刚做出的。

库布拉科夫说，乌克兰仍然希望该协议延长一整年，并在协议中再增加一个港口。他说，乌克兰仍在等待答复。

莫斯科方面没有立即发表评论。俄罗斯塔斯社称，谈判仍在继续。

土耳其国防部星期四说，有关延长黑海粮食倡议的谈判仍在继续，最终决定将在讨论结束后宣布。

联合国秘书长古特雷斯同一天确认了这一消息，并说他对各方达成的延长黑海谷物协议表示欢迎。

古特雷斯在一份声明中说：“我欢迎各方同意继续实施黑海粮食倡议，以促进从乌克兰出口粮食、食品和化肥的安全航行。”

他还说：“联合国同时完全致力于消除从俄罗斯联邦出口粮食和化肥的其他障碍。”

一位熟悉相关讨论的匿名消息人士透露，通过管道向黑海出口俄罗斯氨气的计划尚未成为黑海粮食协议续签的一部分。

消息人士称，有关俄罗斯氨出口问题的谈判仍在继续。

7月的协议允许乌克兰通过几个被俄罗斯封锁的黑海港口出口食品和化肥，旨在帮助避免全球粮食危机。