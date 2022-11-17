泽连斯基：夺回克里米亚和顿巴斯前不会议和

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基星期四（11月17日）在新加坡举行的彭博创新经济论坛上接受视频采访时说，夺回2014年被俄罗斯吞并的克里米亚，以及乌克兰东部长期被占领的顿巴斯地区，是结束九个月战争的条件。

泽连斯基说：“简单的停火不会有什么效果。除非解放我们的全部领土，否则我们将无法带来和平。”

他说，克里米亚“不仅仅是国中之国，也是我们国家的一部分，我们主权的一部分。因此，夺回克里米亚和顿巴斯确实可以结束这场战争。”

泽连斯基也承认，在俄军完全撤回第聂伯河左岸之后，由于双方在冬季来临前都在备战，未来的道路将会十分“困难”，结束战争“取决于俄罗斯的政治意愿”。

夺回乌克兰所有得到国际承认的领土，将超出夺回俄罗斯今年2月入侵以来所占领土的目标。俄罗斯2014年接管克里米亚后，实际上占领了卢甘斯克和顿涅茨克的大部分地区。

尽管乌克兰军方目前已重新夺回了自今年2月以来被俄罗斯占领的一半以上的领土，但俄罗斯仍占领着乌克兰南部和东部的大片地区，此外还有黑海的克里米亚半岛。

在两个月前的乌克兰四州通过公投并入俄罗斯后，泽连斯基称，他不会再与俄罗斯总统普京谈判。

在星期四同一场合，泽连斯基说，乌克兰官员将前往波兰东部导弹爆炸现场，因为基辅希望参与对星期二（15日）波兰东部普热沃多村（Przewodow）导弹爆炸事件的调查。