马航客机遭击落事故 荷兰法院判三人有罪一人无罪

（早报讯）荷兰法庭星期四（11月17日）裁决，2014年坠毁的马来西亚航空公司MH17班机是被一枚俄罗斯制造的导弹击落。法庭判处涉案三名被告罪名成立，另一人无罪。

三名罪成的被告是吉尔金（Igor Girkin）、杜宾斯基（Sergei Dubinsky）和哈尔琴科（Leonid Kharchenko），他们将面临终身监禁，而另一无罪的被告是普拉托夫（Oleg Pulatov）。

2014年7月17日，马来西亚航空公司MH17航班从荷兰阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中，在靠近俄罗斯边境的乌克兰顿涅茨克州上空遭击落，导致机上298人全数罹难。其中196名遇难者为荷兰人。

经过近五年调查，荷兰主导的联合调查团在2019年6月19日宣布，对四名涉案嫌疑人提起刑事诉讼。

两年半的审讯后，审理此案的三名荷兰法官星期四在荷兰阿姆斯特丹史基浦机场附近的一个保安森严的法院宣读判决。

国际调查人员认为，MH17客机被一枚BUK（山毛榉）导弹击落，并指称“该导弹是从一个俄罗斯军事基地运出”的。

在四名被告中，吉尔金、杜宾斯基和普拉托夫都是俄罗斯前情报官员，而哈尔琴科则是乌克兰分离主义领导人。

普拉托夫是唯一选择通过律师参与诉讼的被告，其他三名被告都缺席审讯。这四人目前仍在俄罗斯潜逃。

荷兰政府认为俄罗斯应对这起事件负责，但莫斯科当局否认与事件有任何关联。俄罗斯外交部副发言人涅恰耶夫星期四在莫斯科举行的新闻发布会上说，俄罗斯政府将审查国际刑事法院的调查结果。