驳斥荷兰裁决“可耻” 俄将拒绝马航MH17案引渡申请

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年11月18日 8:00 AM

更新 / 2022年11月18日 8:26 AM

2020年3月9日，仍有人在乌克兰顿涅茨克、马航MH17坠毁附近放置绒毛玩偶，向这起空难的遇难者致哀。（路透社）
2020年3月9日，仍有人在乌克兰顿涅茨克、马航MH17坠毁附近放置绒毛玩偶，向这起空难的遇难者致哀。（路透社）

字体大小:

（早报讯）俄罗斯指荷兰法院将涉及马来西亚航空公司MH17航班坠毁事件的两名俄罗斯嫌疑人定罪，是一个“可耻”的裁决。

路透社报道，俄罗斯外交部星期四（11月17日）说，荷兰政治人物、检察官和媒体向荷兰法院施加了前所未有的压力，指荷兰法院的裁决是出于政治动机。

俄罗斯外交部在一份声明中说：“在荷兰进行的审讯可以说是法律诉讼史上最可耻的法律程序之一。”莫斯科一再否认俄罗斯击落MH17航班。

另外，塔斯社引述俄罗斯议会上院议员克利沙斯的话说，在荷兰进行的这起缺席审判不会有任何法律后果，莫斯科将拒绝荷兰引渡两名俄罗斯被告的申请。

荷兰法庭11月17日裁决，2014年坠毁的马航MH17航班是被一枚俄罗斯制造的导弹击落。法庭判处涉案三名被告罪名成立，另一名被告罪名不成立。

三名罪成的被告是俄罗斯情报特工吉尔金（Igor Girkin）和杜宾斯基（Sergei Dubinsky），以及乌克兰分离主义领袖哈尔琴科（Leonid Kharchenko），他们将面临终身监禁。获判无罪的被告是俄罗斯前特种部队成员普拉托夫（Oleg Pulatov）。

2014年7月17日，原定从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡的马航MH17航班，在靠近俄罗斯边境的乌克兰顿涅茨克州上空遭击落，机上298人全部罹难，其中196名遇难者为荷兰人。

经过近五年调查，荷兰主导的联合调查团于2019年6月19日宣布，对四名涉案嫌疑人提起刑事诉讼。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

分享热榜

符合条件者今年12月可获高达700元现金补助

卫生科学局吁请公众不要购买或使用五种含类固醇产品

身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容