俄罗斯：若美国准备好 可举行战略稳定高级别会议

（早报讯）如果美国已做好准备，俄罗斯准备与美国举行有关战略稳定的高级别会议。

俄罗斯外交部副部长里亚布科夫星期五（11月18日）告诉国际文传电讯社：“如果美国表现出兴趣和准备，我们不会拒绝。”战略稳定是世界上两个最大的核大国--俄罗斯和美国--用来指减少核战争风险的一个术语。

里亚布科夫还说，俄罗斯不排除在即将于开罗举行的关于《新削减战略武器条约》（New START）的会谈后与美国进行新的接触。俄美国官员预计不久将于11月29日至12月6日在埃及首都开罗举行会议，讨论《新削减战略武器条约》。

然而，里亚布科夫说，在乌克兰问题上与美国没有什么可谈的。“不，在乌克兰问题上与他们根本没有什么可谈的。基于激进的对立立场，根本不可能有对话，更不用说谈判。”

在里亚布科夫发表评论后，克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄总统普京和美国总统拜登暂时没有会面计划。他说：“目前，召开峰会是不可能的。”

针对朝鲜星期五发射洲际弹道导弹一事，里亚布科夫指责美国正在考验莫斯科盟友朝鲜的耐心。他告诉俄新社，虽然莫斯科倾向于对朝鲜半岛采取外交方式，但“最近特别明显的是，美国和它在这一地区的盟友，更倾向于不同的道路”。“这好像是在考验平壤的耐心。”

韩国军方星期五上午探测到朝鲜从平壤顺安一带向东部海域，发射一枚洲际弹道导弹。日本国防部长滨田靖一说，朝鲜发射的导弹足以到达美国本土。