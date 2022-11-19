哈里斯：美国将助泰国开发小型核反应堆

（早报讯）美国将提供技术援助，协助泰国开发新一代的小型核反应来推动核能源计划，这是应对气候变化计划之一。

法新社报道，到曼谷出席亚太经合组织峰会的美国副总统哈里斯星期六（11月19日）宣布这个决定。

美国将向泰国提供技术援助，协助它部署“小型模块化反应堆”（small modular reactor），这些在工厂内制造的反应堆为便携式，不需要人工干预即可在紧急时自行停运。

哈里斯代表团一名要求匿名的高级官员说：“我们非常期待与泰国合作，以利用小型模块化反应堆和可靠的清洁能源。”

白宫的声明称，美国专家将与泰国合作部署这些反应堆，这些反应堆将具有“最高的安全、安保和防扩散标准”，而且比替代方案所需的土地更小。

白宫说，这项援助是其净零世界倡议（Net Zero World Initiative）的一部分，该倡议是在去年的格拉斯哥气候峰会上发起的，美国与私营部门和慈善家合作推广清洁能源。

美国的竞争对手中国和俄罗斯以及阿根廷也在开发小型模块化反应堆，其原型处于设计阶段。

白宫没有给出时间表，但表示将支持极易受到气候变化影响的泰国实现到2065年达碳中和的目标。

泰国没有核能，2011年的日本福岛灾难令泰国民众对发展核能更为抗拒。面临能源需求增长，风力资源最丰富的泰国猜也蓬府已在中国金风科技公司的支持下，于2016年12月启用风力能源。

据人民网报道，国际可再生能源机构的数据显示，按照目前的使用水平，泰国现有石油和天然气资源将在未来五年内枯竭。因此，政府近年来积极筹划能源转型，提出到2036年将可再生能源占能源消费总量的比重提升至30%，几乎是2015年水平的两倍。