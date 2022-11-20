俄乌互指对方炮击扎波罗热核电站

（早报讯）俄罗斯国防部称，乌克兰向扎波罗热核电站发射了炮弹。

俄罗斯通讯社星期天（11月20日）引述俄罗斯国防部报道了上述消息。

塔斯社同一天也引述俄罗斯原子能电力公司（Rosenergoatom）一位官员报道，扎波罗热核电站遭到乌克兰的炮击，但没有检测到辐射泄漏。

俄罗斯原子能电力公司首席执行官顾问卡尔查（Renat Karchaa）说，有15枚炮弹击中了扎波罗热核电站的设施。

卡尔查说：“他们不仅昨天炮击，今天也炮击，现在还在炮击，”他补充说，对该地点的任何炮击都对核安全构成威胁。

卡尔查说，目前没有检测到放射物质泄漏。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）同一天称，俄罗斯军方上午炮击了扎波罗热核电站，核电站的基础设施遭到至少12次袭击。

该公司在Telegram上说，受损设备的清单显示，袭击者“瞄准并完全破坏了重启第5和第6发电机组所需的基础设施”，并恢复了满足乌克兰需求的电力生产。

国际原子能机构：这是在玩火

国际原子能机构总干事格罗西说：“我们团队昨天和今天上午传来的消息非常令人不安。扎波罗热核电站发生爆炸是完全不可接受的。”

格罗西警告：“不管幕后黑手是谁，必须立即停止。我已经说过很多次了，你们这是在玩火！”

扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站。俄罗斯入侵乌克兰后不久就占领了这一设施。自那以来，该核电站不断遭到炮击，基辅和莫斯科都指责对方发动了袭击。