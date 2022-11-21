印尼地震累计162人死 数百人伤

（早报讯）印度尼西亚官员说，西爪哇省地震迄今造成162人死亡，数百人受伤。救援人员正试图从废墟中救出幸存者。

印尼西爪哇省星期一（11月21日）发生5.6级地震，首都雅加达的震感持续了几秒。

当地媒体引述西爪哇省长卡米尔说，地震造成162人死亡，数百人受伤，超过1万3000人流离失所。他说，许多建筑都坍塌和破碎；有些居民被困在偏僻的地点，因此死伤人数可能上升。

印尼国家灾难管理局（BNPB）最新数据则显示，62人在地震中丧命。当局说，至少25人被困在倒塌的建筑物底下。发言人说，搜救行动将一直持续到夜晚。当局还说，超过2200所房屋被损坏，还有5300人流离失所。

印尼气象、气候和地球物理局说，在地震发生后的两个小时内，已经记录了25次余震。地震的震中是雅加达东南约75公里处的展玉镇（Cianjur），震源深度为10公里，但没有引发海啸的风险。

展玉政府负责人苏赫曼说，当地面临电力中断，扰乱了通信工作。另外，一个地区的山体滑坡阻碍了疏散工作。

数百名伤者正在医院的停车场接受治疗，有些人在一个紧急帐篷下接受治疗。在展玉镇的其他地方，居民们蜷缩在空地上的垫子上或帐篷里，他们周围的建筑物几乎变成了废墟。

地震中受伤的幸存者21日在一家医院的院子里接受治疗。（法新社）

来自MetroTV的画面显示，展玉镇一些建筑坍塌后，居民都跑到户外。当地居民穆奇利斯说，他感受到巨大的震动，他的办公楼墙壁和天花板遭损坏。“我很震惊。我担心还会有多一场地震。”他说，人们跑出他们的房子，有些人晕倒和呕吐。

目击者之前说，在雅加达中央商业区，一些民众在地震发生时跑到办公楼外，还有一些人说感受到建筑物摇晃、家具移动。