美国认为俄罗斯有系统地在乌克兰虐杀绑架

（早报讯）美国国务院全球刑事司法巡回大使沙克说，有越来越多证据显示，俄罗斯有系统地在乌克兰所到之处谋杀、虐待和绑架乌克兰人，这意味着俄罗斯高官可能涉及战争罪。

法新社报道，代表美国参加调查战争罪和其他暴行的全球机构的沙克（Beth Van Schaack）星期一（11月21日）在媒体说明会上说，从乌克兰被解放的地区获得的证据显示，俄军蓄意和任意地对平民展开大规模攻击和虐待，强制转移包括儿童在内的乌克兰公民到俄罗斯，并展开处决和性暴力等行径。

乌克兰在赫尔松找到四个相信是俄军撤离前虐待平民的地点，并在里头发现橡胶警棍、木球棒、手铐和白炽灯等，墙上也发现了子弹。世界卫生组织星期一警告，由于乌克兰的输电网在俄罗斯的连串攻击中受到重创，今年冬天有数以百万计乌克兰人的生命面对威胁。

沙克把当前局势称为“新纽伦堡时刻”（new Nuremberg moment），与二战结束时在德国城市举行的战争罪审判相比较。

沙克说：“当我们看到这样的系统性罪行，包括创建一个庞大的渗透网络，很难想象如果没有一条直达最高层的指挥链，这如何能办得到。”

据沙克介绍，多不胜数的机构和海牙国际刑事法院，已针对俄罗斯九个月来对乌克兰的袭击行动，发起了“规模空前的各种问责倡议”。