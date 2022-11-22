印尼西爪哇地震累计死亡人数增至268人

文 /
张佳莹

发布 / 2022年11月22日 5:15 PM

更新 / 2022年11月22日 7:20 PM

印度尼西亚西爪哇省地震累计252人死亡。图为救援人员22日在倒塌的建筑物废墟下寻找遇难者。（法新社）
印度尼西亚西爪哇省地震累计252人死亡。图为救援人员22日在倒塌的建筑物废墟下寻找遇难者。（法新社）

字体大小:

（早报讯）印度尼西亚西爪哇省地震累计至少268人死亡。搜救人员仍在山体滑坡地区和倒塌的房屋中寻找生还者。

印尼西爪哇省星期一（11月21日）发生5.6级地震，造成数以百计人员伤亡。印尼国家灾难管理局（BNPB）星期二（22日）说，地震导致2万所房屋受损、数千人受伤，还有数百人仍失踪。管理局负责人苏哈延托说，政府希望在七天内完成搜救工作，并已经从不安全的房屋中疏散了近6万人。

西爪哇省政府星期二在Instagram应用发贴文说，地震迄今已造成377人受伤和31人失踪，流离失所的人数达7060人。

印尼气象、气候和地球物理局星期一发布信息说，本次地震的震中在首都雅加达东南约75公里处的展玉镇（Cianjur），震源深10公里，但没有引发海啸的风险。地震发生后的两个小时内，已经记录25次余震。

印尼总统佐科星期二前往展玉镇鼓励救援人员。他说：“我的指示是优先疏散仍被困在废墟下的受害者。”他敦促他的部长们确保重建的房屋是防震的。

电视台MetroTV星期一发布的画面显示，展玉镇一些建筑几乎变成废墟，居民都跑到户外。当地市政府办公室也局部坍塌，市政府工作人员得合力把受伤同事抬到户外。

目击者星期一说，在雅加达中央商业区，一些民众在地震发生时跑到办公楼外，民众感受到建筑物摇晃。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

分享热榜

符合条件者今年12月可获高达700元现金补助

卫生科学局吁请公众不要购买或使用五种含类固醇产品

身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容