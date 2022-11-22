印尼西爪哇地震累计死亡人数增至268人

（早报讯）印度尼西亚西爪哇省地震累计至少268人死亡。搜救人员仍在山体滑坡地区和倒塌的房屋中寻找生还者。

印尼西爪哇省星期一（11月21日）发生5.6级地震，造成数以百计人员伤亡。印尼国家灾难管理局（BNPB）星期二（22日）说，地震导致2万所房屋受损、数千人受伤，还有数百人仍失踪。管理局负责人苏哈延托说，政府希望在七天内完成搜救工作，并已经从不安全的房屋中疏散了近6万人。

西爪哇省政府星期二在Instagram应用发贴文说，地震迄今已造成377人受伤和31人失踪，流离失所的人数达7060人。

印尼气象、气候和地球物理局星期一发布信息说，本次地震的震中在首都雅加达东南约75公里处的展玉镇（Cianjur），震源深10公里，但没有引发海啸的风险。地震发生后的两个小时内，已经记录25次余震。

印尼总统佐科星期二前往展玉镇鼓励救援人员。他说：“我的指示是优先疏散仍被困在废墟下的受害者。”他敦促他的部长们确保重建的房屋是防震的。

电视台MetroTV星期一发布的画面显示，展玉镇一些建筑几乎变成废墟，居民都跑到户外。当地市政府办公室也局部坍塌，市政府工作人员得合力把受伤同事抬到户外。

目击者星期一说，在雅加达中央商业区，一些民众在地震发生时跑到办公楼外，民众感受到建筑物摇晃。