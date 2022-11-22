美俄促土耳其避免叙利亚暴力升级

（早报讯）土耳其考虑在叙利亚发起新攻势，可能威胁到现有的停火协议，美国和俄罗斯敦促土耳其避免让暴力升级。

土耳其总统埃尔多安星期一（11月21日）说，为报复叙利亚库尔德武装当天对土耳其边境地区的袭击，土方考虑在叙利亚发起地面攻势。他指责美国和俄罗斯没有履行承诺，没有按照2019年达成的协议规定，迫使武装分子撤出土耳其边境。

俄罗斯塔斯社报道，克里姆林宫特使拉夫伦特耶夫星期二（22日）说：“我们认为，应继续与所有有关的各方合作，努力找到某种正确的解决方案，包括所谓的库尔德问题。”他说，俄罗斯希望能够说服土耳其，不要在叙利亚领土上过度使用武力。

尽管俄罗斯和美国在叙利亚冲突中，支持不同的一方，但他的评论与美国的评论一致。美国国务院发言人普莱斯星期一在一份声明中说：“我们敦促叙利亚局势降级，以保护平民生命，并支持击败伊斯兰国组织（ISIS）的共同目标。”

土耳其内政部长索伊卢星期一说，叙利亚库尔德民兵组织“人民保护部队”（YPG）当天向土耳其加济安泰普省（Gaziantep）东南部邻近叙利亚的边境地区发射至少10枚火箭弹，造成三人死亡、六人受伤。索伊卢说，土耳其将用最强有力的方式回应这次袭击。

袭击发生后，土耳其国防部在一份声明中说，土耳其武装力量正发起报复行动。土总统埃尔多安对媒体说，行动“将不仅限于空中打击”，土方内部将讨论让地面部队参与打击。土耳其国防部将与总参谋部共同决定地面行动人数，“让侵犯我们领土的人付出代价”。

土耳其和叙利亚边境的紧张局势正在升级。土耳其方面说，土方战机20日对伊拉克和叙利亚北部两支库尔德武装，发动了代号为“爪剑”的空袭行动，摧毁89处目标。分析人士认为，这次空袭是对11月13日发生在土耳其最大城市伊斯坦布尔爆炸的回应。