疑俄罗斯进行颠覆活动 乌突击搜查世界遗产基辅洞窟修道院

（早报讯）乌克兰安全部门星期二（11月22日）对基辅一座历史悠久的俄罗斯东正教修道院进行突击搜查，以打击疑似“俄罗斯特种部队的颠覆活动”。

美国之音报道，此次突击搜查是针对被列入联合国教科文组织世界遗产名录的基辅洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra），被突击搜查前的一次礼拜中，一名神父对俄罗斯发表了正面评价。

乌克兰当局说，此次搜查是因为怀疑俄罗斯可能正在进行秘密行动。俄罗斯东正教力挺俄罗斯总统普京对乌克兰进行多个月的入侵，数百座乌克兰东正教教堂则切断了与莫斯科管理教会分支的联系。

乌克兰反情报和反恐部门特工正在搜查一些建筑物，寻找任何隐藏的武器或外国公民，以及潜在的情报。

克里姆林宫发言人佩斯科夫指责乌克兰当局“对俄罗斯东正教发动战争”。

俄罗斯东正教会牧首基里尔（Patriarch Kirill of Moscow）将俄罗斯入侵乌克兰描述为莫斯科与西方之间的一场“形而上学斗争”。他也谴责乌克兰星期二的突击搜查是“恐吓行为”。

基辅洞窟修道院11月12日举行礼拜时，一名神父被拍到谈论俄罗斯的“觉醒”。现场有人唱起了赞美“俄罗斯世界”的歌曲。

乌克兰安全负责人马柳克说：“在俄罗斯对乌克兰发动全面战争的情况下，那些等待‘俄罗斯母亲觉醒’的人应该明白，这会损害乌克兰和我们公民的安全及利益。我们不会允许这样的表达。”