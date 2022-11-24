俄罗斯再向乌导弹攻击致10死

（早报讯）俄罗斯星期三（11月23日）再次向乌克兰展开导弹攻击，造成10人死亡，并迫使乌国核电站关闭，多处断水断电。乌克兰总统泽连斯基敦促联合国安全理事会就俄国针对民用基础设施的空袭采取行动。

据路透社报道，泽连斯基以视频连线方式告诉安理会：“虽然今天就只有一天的时间，但是我们收到了70枚导弹。这就是俄罗斯的恐怖方程式。这完全是针对我们的能源基础设施……医院、学校、交通、住宅区都受到影响。”

泽连斯基也说，乌克兰正在等待世界对星期三的空袭行动做出非常坚定的回应。

由于身为安理会常任理事国的俄罗斯拥有否决权，安理会不太可能就泽连斯基的呼吁采取任何行动。

乌克兰的邻国摩尔多瓦官员说，攻击行动导致摩尔多瓦一半以上的地区断电，但电力供应之后大多已恢复正常。摩尔多瓦和乌克兰曾是前苏联的加盟共和国，摩尔多瓦的电力供应也连接到乌克兰电网。

摩尔多瓦本月15日也在俄罗斯对乌发动导弹袭击后，发生停电事故。

另一方面，欧洲议会议长梅措拉指亲克里姆林宫的黑客星期三对欧洲议会网站展开攻击，导致网民无法登入欧洲议会网站。

欧洲议会早前通过投票表决，宣布俄罗斯是支持恐怖主义的国家。议员们指俄国对能源基础设施、医院、学校、避难所等民用目标展开军事攻击行动，违反了国际法。