印尼西爪哇地震罹难人数升至310人

（早报讯）印度尼西亚西爪哇省地震罹难人数星期五（11月25日）升至310人，24人仍失踪。

西爪哇省星期一（21日）发生5.6级地震，震中位于首都雅加达东南约75公里处的展玉镇（Cianjur）。这场地震造成超过2000人受伤、5万6000所房屋受损，还有超过6万2000人被迫疏散到避难所。许多人无家可归，必需品供应不足。

搜救人员星期五告诉法新社，他们在展玉镇一整天的搜救工作中找到一具七岁女孩的尸体。搜救人员科里布说，他们星期五上午在三层混凝土下发现西卡的尸体。他们发现她脸朝下，被瓦砾包裹着，几乎没有呼吸的空间。搜救人员盖住她的脸，把她放进一个尸袋，并交给她的父亲。

西卡在被发现后不到一个小时就被埋葬在附近一个墓地。在葬礼上，一名教士试图安抚情绪明显激动的父亲艾哈迈德。

搜救人员星期三傍晚戏剧般地救出一名六岁男孩阿兹卡，他在废墟中没有食物和水的情况下存活了两天多，被人们称为一个奇迹。

印尼搜索和救援机构负责人阿尔菲安迪告诉广播公司Kompas TV，不稳定的土壤、连续下雨加剧了滑坡堆的厚度，以及对余震的担忧，增加了搜救工作的难度。他说，搜救工作将持续一周到星期一（28日）。如果所有失踪者到时还未完全寻获，当局将评估是否需要延长搜救时间。